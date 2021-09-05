التعليم العالي يعلن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية

الوكيل الإخباري - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2021 والتكميلية للعام 2020 في الفرع العلمي والفرع العلمي / الحقل الطبي. أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو من خارجها للعام الدراسي 2021 فقط، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة بأن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2021 / 2022 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 / 9 / 2021 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم السبت الموافق 11 / 9 / 2021 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo

وترغب الوزارة بتوجيه انتباه الطلبة الأعزاء إلى الآتي:

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1. ضرورة الاطلاع على التفاصيل والإرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2021 / 2022 والموجودة على موقع مديرية البعثات من خلال الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo، والتي تتضمن الأوراق الواجب أن يقدمها الطلبة المبتعثين لاستكمال إجراءات ابتعاثهم مصنفة حسب الدولة، وشروط الدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول وتشمل كل من (مصر، المغرب، تونس، أرمينيا، رومانيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة، والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.



2. يتحمل الطالب مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف/البريد الإلكتروني).



3. يتم التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.



4. ستقوم الوزارة بترشيح الطلبة للاستفادة من هذه المنح، في حين سيكون سفر الطالب و التحاقه بالدراسة في الدولة التي سيتم ترشيحه للدراسة فيها مرتبطاً بالإجراءات التي تنفذها كل دولة سواءً ما يتعلق بمواعيد فتح المطارات أو تطبيق الحجر الصحي.



5. ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.

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