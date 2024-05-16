التعليم العالي يعلن عن منحتي برنامج ما بعد الدكتوراه وبرنامج استقطاب الباحثين - رابط

الوكيل الاخباري - أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم لمنحتي برنامج ما بعد الدكتوراه وبرنامج استقطاب الباحثين المتخصصين والمتميزين لعام 2024:

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- Post-Doctoral Research Grant.

- Visiting Professor Research Grant.

يأتي هذا الإعلان في إطار تشجيع البحث العلمي ودعمه والارتقاء بمستواه، تحقيقاً لأهداف الصندوق وإسهاماً في بناء القدرات الوطنية للباحثين، وبناء أردن حيوي ومنافس على مستوى المنطقة من خلال استثمارات استراتيجية في الموارد البشرية والبنية التحتية، إلى جانب الشراكات التي تعمل على تطوير البحث العلمي في مجالات استراتيجية ذات تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، يبدأ التقديم يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 ويستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل من يوم الخميس 13 يونيو 2024.



على الراغبين في التقديم تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط التالي: انقر (هنا )

