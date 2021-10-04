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الإثنين، 04-10-2021 09:23 ص

التعليم العالي يعلن موعد تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر - رابط

وزارة التعليم العالي


الوكيل الإخباري - تعلـن وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم  الاثنين الموافق  4 / 10 / 2021  ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الموافـــق  6 / 10 / 2021، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة،  علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2021)، أو الدورة التكميلية (2020) فقط)،  والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت قبل يومين إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار التي أعلنت يوم أمس الأحد.

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وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.


وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الإلتحاق لأول مرة،و لتقديم طلب إنتقال الرجاء الدخول الى الرابط التالي : http://www.admhec.gov.jo/MoheSmrUnivTransApp2021/

 

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