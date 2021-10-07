التعليم العالي يعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2021 / 2022) ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo وكذلك من خلال ارسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

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وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الطالب المرشح سيُعطى للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.



وقال البيان إن الطالب غير المرشح يستطيع للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية أو الاعتبارية التابع لها.



وأكد أنه نظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين على عدم استقبال أي مراجعين في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن ارسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected]).

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