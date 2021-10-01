التعليم العالي يعلن نتائج القبول الموحد ظهر اليوم

الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية، ظهر الجمعة، تتضمن نتائج ترشيح الطلبة ضمن قائمة القبول الموحد.

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وأضاف في بيان مقتضب أن الرسائل ستصل على أرقام هواتف الطلبة التي تم تخزينها عند تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية سواءً أكانت هذه الأرقام من داخل المملكة أم من خارجها.



وأشار إلى أنه سيتم نشر كامل النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة صباح السبت المقبل الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021.



وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، في تصريحات سابقة، أنه سيكون أمام الجامعات الرسمية 10 أيام لتسجيل الطلبة الجدد قبل بدء التدريس الوجاهي في 10 تشرين الأول.