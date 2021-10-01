الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

الوفاء عنوان سهرة ديانا كرزون في جرش أمس - صور

التعليم العالي يعلن نتائج القبول الموحد ظهر اليوم

أجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة

شرطة الكرك تُكرم الطلبة الفائزين بمبادرة الطالب الواعي الثانية

السفير الزعبي يؤكد استعداد الاردن للتعاون مع العراق بمجالات النقل

الأوقاف تنظم ورشة عن مكافحة المخدرات والفكر المتطرف لأئمة اقليم الشمال

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

رئيس الوزراء ينعى الوزير الاسبق محمد طلب ابو عليم

رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري

افتتاح معرض هيا للفنون

الجمعة، 01-10-2021 08:57 ص

التعليم العالي يعلن نتائج القبول الموحد ظهر اليوم

وزير التربية


الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية، ظهر الجمعة، تتضمن نتائج ترشيح الطلبة ضمن قائمة القبول الموحد.

اضافة اعلان


وأضاف في بيان مقتضب أن الرسائل ستصل على أرقام هواتف الطلبة التي تم تخزينها عند تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية سواءً أكانت هذه الأرقام من داخل المملكة أم من خارجها.


وأشار إلى أنه سيتم نشر كامل النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة صباح السبت المقبل الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021.


وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، في تصريحات سابقة، أنه سيكون أمام الجامعات الرسمية 10 أيام لتسجيل الطلبة الجدد قبل بدء التدريس الوجاهي في 10 تشرين الأول.

 

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

شرطة الكرك تُكرم الطلبة الفائزين بمبادرة الطالب الواعي الثانية

920212901254861204525

السفير الزعبي يؤكد استعداد الاردن للتعاون مع العراق بمجالات النقل

920212993310523708144

الأوقاف تنظم ورشة عن مكافحة المخدرات والفكر المتطرف لأئمة اقليم الشمال

82021111307181923771

رئيس الوزراء ينعى الوزير الاسبق محمد طلب ابو عليم

1

رئيس الوزراء يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري

w

افتتاح معرض هيا للفنون

أخبار متعلقة
60acab0e061cf

التعليم العالي: معدلات القبول الموحد انخفضت بشكل كبير

imgid524303

نتائج القبول الموحد عبر الرسائل النصية الجمعة

طلبة 5

وزير التربية والتعليم : لا رجعة عن التعليم الوجاهي في المدارس

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي لـ الوكيل : دوام الجامعات الحكومية في 10 تشرين الأول

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

التعليم العالي لـ الوكيل : يتم تدقيق شهادات المعادلة لطلبة الثانوية الأجنبية

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-10202001

التعليم العالي : لا تمديد لطلبات التجسير - رابط