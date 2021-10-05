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الثلاثاء، 05-10-2021 12:55 م

التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في جامعات رسمية

التعليم العالي 2


الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، وذلك ضمن الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية لكل فئة للعام الجامعي 2021 / 2022 وحسب الشواغر المتوفرة فيها، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022:

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1. مؤتة


2. آل البيت


3. كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)


4. الحسين بن طلال


5. الطفيلة التقنية


6. الأردنية/فرع العقبة


ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة المعنية للتعرف على آلية التسجيل


 




 

 


 

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