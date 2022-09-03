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التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد

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السبت، 03-09-2022 03:27 م

التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد

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الوكيل الاخباري- اقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور وجيه عويس الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2022 / 2023 موزعة على (530) تخصص تم تضمينها في طلب القبول الموحد.

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وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها العدد الذي تم اقتراحه من قبل كل جامعة، وتنسيبات مجلس  هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية الخاصة لكل برنامج إضافةً إلى أعداد الطلبة الذين سيتخرجون من كل تخصص نهاية الفصل الدراسي الصيفي،  وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)%، إضافةً إلى البدء بإطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، وطب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة) في الجامعات الأردنية الرسمية اعتباراً من بداية العام الجامعي 2022 / 2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.
وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي (40563) طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين،  ليبلغ العدد الإجمالي المتوقع قبوله قرابة (46) ألف طالب وطالبة.


وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص، إضافةً إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.

 




 

 


 

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