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الأربعاء، 13-10-2021 10:21 ص

التعليم العالي ينفي لـ الوكيل إغلاق المقاهي والمطاعم في الجامعات

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الوكيل الإخباري- نفى الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب الأنباء التي تداولتها صفحات طلابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المقاهي والمطاعم في الجامعات.

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وقال الخطيب في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة وضحت في خطة العودة للتعليم الوجاهي أن المقاهي والمطاعم داخل الجامعات ستبقى مفتوحة لكن بشروط صحية معينة مثل ضرورة أخذ الموظفين للمطعوم وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة.


وجاء ذلك على إثر أخبار تداولتها صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإغلاق المقاهي والمطاعم في الجامعات الخاصة والحكومية بقرار من وزارة التعليم العالي.

 

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