الأحد 20-02-2022
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الأحد، 20-02-2022 07:13 م

التعليم العالي : 13243 طلبا للقبول الموحد

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 الوكيل الاخباري - تقدم 13243 طالباً وطالبة بطلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الحكومية للدورة التكميلية لعام 2021 / 2022.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، اليوم الأحد، إن عدد الذين سددوا رسم طلب الالتحاق بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات مساء أمس السبت، بلغ 11786 طالباً، بينما لم يسدد 1457 طالبا رسم التقديم .

وتوقع الخطيب أن يجري إعلان قائمة القبول الموحد للدورة التكميلية قبل نهاية الأسبوع الحالي.

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