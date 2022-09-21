التعليم العالي: 24 ألف طالب اختاروا الطب في القبول الموحد

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن عدد الطلبة الذين تقدموا لتخصص الطب عبر طلبات القبول الموحد تجاوزت الـ 24 ألف طالب، في حين أن أحد التخصصات التقنية التي طرحت لأول مرة في جامعة البلقاء تقدم له 14 طالبا فقط.

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وأضاف الخطيب في تصريحات تلفزيونية ، إلى أن الوزارة قررت تخفيض القبول في تخصصات الطب وطب الأسنان هذا العام 20%، مبيناً أن الوزارة تتجاوز الطاقة الاستيعابية نتيجة الضغوطات المجتمعية.



واعتبر الخطيب أن منح تراخيص لجامعات طبية هو استثمار ورأس مال وطني، متوقعا أن 70% من الطلبة الذين سيقبلون فيها من غير الأردنيين.

