التعليم العالي : 3009 طلاب تقدموا للمنح الخارجية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد إنتهاء الفترة الرسمية لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2021 / 2022 والمقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي من الدول العربية والأجنبية.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه المنح بلغ (3009) طالباً وطالبة، مؤكدةً بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.

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