التعليم العالي: 31 ألف طالب يحق لهم تقديم طلبات الثلاثاء

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية ويحق لهم تقديم طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية 31730 طالبا وطالبة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين.

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وأوضح الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب ، أن الطلبة الناجحون بمعدل يفوق 65% موزعين على "19718 ناجحين لأول مرة و12012 رفع معدل أو معيدين".



وأضاف الخطيب وهو مدير وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة للوزارة، أن "عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية ستبدأ اعتباراً من صباح الثلاثاء وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 19 شباط/فبراير الحالي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).".



ويتزامن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات مع إطلاق الوحدة موقعها الإلكتروني بنسخته المُحدثة بالبيانات والمعلومات اللازمة لعملية التقديم، والتخصصات المطروحة على ما ذكر الخطيب.



وأكد أن نتائج القبول الموحد ستعلن قبل بدء تدريس الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الأردنية الرسمية والمقرر الأحد في 27 شباط/فبراير الحالي.

وقرر مجلس التعليم العالي في وقت سابق، الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 / 2022) بحيث يبدأ تدريس الطلبة في 27 شباط/فبراير 2022.



وقرر مجلس التعليم العالي في وقت سابق، الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الذين سيستكملون متطلبات النجاح في امتحان "التوجيهي" / الدورة التكميلية (2021) لأول مرة في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/ 2022، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في الدورة الصيفية (الدورة العامة) 2021 / 2022، وحسب الشواغر التي تنسب بها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.



كما وافق المجلس على تخصيص 10% من المقاعد في كل تخصص/ جامعة في التخصصات المتاحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 للطلبة المعيدين (الطلبة الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة الأردنية/الدورة التكميلية (2021) لأغراض رفع المعدل)، وقبولهم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الصيفية (الدورة العامة) 2021 / 2022، وحسب الشواغر التي تنسب بها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.



يؤكد مجلس التعليم العالي على قراره السابق بأنه واعتباراً من العام الجامعي القادم (2022 / 2023) فإن الطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) سيتم قبولهم ضمن فئة طلبة السنوات السابقة الذين تُخصص لهم السياسة العامة لقبول الطلبة نسبة 5% من المقاعد فقط دون أن يتم زيادتها.

