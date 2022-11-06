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الأحد، 06-11-2022 09:54 ص

التعليم العالي: 70 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض حتى اليوم

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الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

أكد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إنه تم تقديم قرابة 70 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض حتى صباح اليوم الاحد.اضافة اعلان


وقال الخطيب لـ "الوكيل الاخباري" أن عملية التقديم للمنح والقروض الجامعية ستنتهي يوم الخميس الموافق 10 / 11 / 2022" ولا يوجد نية للتمديد.


وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على اعلان نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية خلال الأسابيع القادمة.

وبدأت عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2022 / 2023 يوم الثلاثاء الماضي.

 




 

 


 

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