التعليم العالي: 70 الف طالب تقدموا للمنح الجامعية حتى الان

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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قال مدير وحدة القبول والتسجيل، الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، أن 70 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022 لغاية الآن.



وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الاعلان عن نتائج المنح والقروض للطلبة سيحتاج إلى قرابة شهر ابتداءً من تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس المقبل .



واضاف انه سيتم الإعلان عن نقاط الطلبة التي تم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط، وترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، وسيتم الاعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.



وأعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 15 / 11 / 2021، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم الخميس الموافق 25 / 11 / 2021.

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