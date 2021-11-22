الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية تعمم على المدارس الخاص بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

42 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس الشهر الماضي

الأمن : القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مواطن في الصويفية

انتقادات نيابية لتعديلات الحكومة على مشروع الدستور

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

جمعية الصرافين: ركود بنشاط سوق الصرافة المحلية

الخدمة المدنية : وقف استقبال الطلبات الجديدة 30 الشهر

الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

مؤتمر لمناقشة تأثير جائحة كورونا على التزام المؤسسات الصحية

التعليم العالي: 70 الف طالب تقدموا للمنح الجامعية حتى الان

الإثنين، 22-11-2021 11:32 ص

التعليم العالي: 70 الف طالب تقدموا للمنح الجامعية حتى الان

bb125349-2afd-42b9-ac72-c28854abc599


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

قال مدير وحدة القبول والتسجيل، الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، أن 70 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي  2021 / 2022 لغاية الآن.


وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الاعلان عن نتائج المنح والقروض للطلبة سيحتاج إلى قرابة شهر ابتداءً من تاريخ انتهاء التقديم يوم الخميس المقبل .


واضاف انه سيتم الإعلان عن نقاط الطلبة التي تم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط، وترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، وسيتم الاعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.


وأعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي  2021 / 2022،  والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق  15 / 11 / 2021، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً يوم الخميس الموافق 25 / 11 / 2021.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم الخاص

التربية تعمم على المدارس الخاص بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

العدل-في-العقوبات

42 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس الشهر الماضي

مديرية الامن العام

الأمن يوضح حول الاعتداء على شخص في الصويفية

فلوس 2

جمعية الصرافين: ركود بنشاط سوق الصرافة المحلية

ديوان الخدمة

الخدمة المدنية : وقف استقبال الطلبات الجديدة 30 الشهر

الخصاونة لوغو

الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

أخبار متعلقة
11202117211117173205857

الأردنية تؤجل تخريج طلبتها الى نهاية الاسبوع المقبل

11202116124110908201559

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

1020211294352664043125

التعليم العالي: حفلات التخرج مستمرة واقتصارها على الطلاب فقط

1636887999289

مؤسسة ولي العهد: استقبال 7400 طلب انتساب لبرنامج أنا أشارك

11202110132653674561524

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

112021412210132271234

التعليم العالي: لا قرار بتحويل مواد اجبارية للتعلم عن بعد