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التعليم المهني: البدء بتصنيع 20 ألف مقعد مدرسي قبل آب المقبل

الثلاثاء، 17-05-2022 07:30 م

التعليم المهني: البدء بتصنيع 20 ألف مقعد مدرسي قبل آب المقبل

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - بدأت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة لتصنيع 20 ألف مقعد مدرسي قبل شهر آب المقبل، بحسب مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج بوزارة التربية والتعليم المهندس لواء الدين جرادات.

وقال جرادات، خلال لقاء عقدته إدارة التعليم المهني والإنتاج مع مديري المدارس المهنية، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ على تنفيذ خطة تصنيع 20 ألف مقعد مدرسي، وصيانة المقاعد، وإعادة تدويرها من خلال مشاغل المدارس المهنية، وذلك ضمن استعدادات وزارة التربية المبكرة لبدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023، ورفع جاهزية المدارس لسدّ حاجتها من المقاعد.

وأكد، في بيان صحفي، صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا المشروع الوطني يتطلب تضافر جميع الجهود، وإعداد خطط عمل إجرائية ومتابعة مستمرة لإنجاحه وإنهاء العمل بموعد أقصاه الأول من شهر آب المقبل.

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