التعليم النيابية تتبنى مطالب طلاب التوجيهي

الوكيل الاخباري- قال عضو لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور خالد الشلول، إن اللجنة سترفع توصياتها المتعلقة بمطالب الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لغايات رفع معدلاتهم، إلى المعنيين في هذا الموضوع، بُغية الخروج بحلول لذلك.

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وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، بحضور عدد من أولئك الطلبة، أن "التعليم النيابية" ستتبنى كل مطالبهم.



من جهتهم، أكد النواب علي الطراونة، وفايزة عضيبات، وروعة الغرابلي أن اللجنة ستتابع مطالب الطلبة مع المعنيين، وتحقيق العدالة للجميع.



من ناحيتهم، استعرض الطلبة أبرز مطالبهم، والمتمثلة بضرورة تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التعديلات التي أجرتها على نظام القبول الموحد للعام الحالي، وذلك بتخصيص ما نسبته 5 بالمئة من طلبة السنوات السابقة للمنافسة على القبول الموحد للعام الحالي، وعدم تطبيقها عليهم بأثر رجعي، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة للقبول في كل التخصصات، وخصوصا في كليات الطب وطب الأسنان، وشمولهم بالبعثات الخارجية أسوة بطلبة التوجيهي للعام الحالي.