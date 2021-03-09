التعليم عن بُعد لكافة الصفوف الخيار الأقرب للحكومة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم عن "السيناريو " الذي ستعلنه الحكومة ، بشأن طلبة المدارس للصفوف الثلاثة الأولى وطلبة الثانوية العامة ورياض الأطفال.

اضافة اعلان



ورجّح المصدر ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن يتم تعليق دوام المدارس لكافة الصفوف في المملكة ، نتيجة لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

" سيتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة ، أو يوم غد الأربعاء على أبعد تقدير ، وسيتم التحوّل إلى التعليم عن بعد ، عوضا عن التعليم الوجاهي" ، وفق المصدر .

وبيّن ، أن هنالك تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم، واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، للخروج بالقرار المناسب عملا بالمصلحة العامة ، التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





