الثلاثاء 09-03-2021
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الثلاثاء، 09-03-2021 12:40 م

نتيجة للوضع الوبائي الراهن

التعليم عن بُعد لكافة الصفوف الخيار الأقرب للحكومة

تر
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم عن "السيناريو " الذي ستعلنه الحكومة ، بشأن طلبة المدارس للصفوف الثلاثة الأولى وطلبة الثانوية العامة ورياض الأطفال.

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ورجّح المصدر ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن يتم تعليق دوام المدارس لكافة الصفوف في المملكة ، نتيجة لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

 

 

" سيتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة ، أو يوم غد الأربعاء على أبعد تقدير ، وسيتم التحوّل إلى التعليم عن بعد ، عوضا عن التعليم الوجاهي" ، وفق المصدر .

 

وبيّن ، أن هنالك تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم، واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، للخروج بالقرار المناسب عملا بالمصلحة العامة ، التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس.

 

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