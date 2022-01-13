التعهدات لأونروا تغطي نفقات أول ثلاثة أشهر من العام الحالي

الوكيل الإخباري - تغطي التعهدات المالية الحالية المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نفقات الفصل الأول من عام 2022، أي الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

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وقالت الناطق الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي في تصريحات لقناة المملكة إن الوكالة ما زالت تعمل على إعداد موازنة 2022 "على أساس الحفاظ على موازنة العام الماضي ذاتها".



وبلغت "الميزانية البرامجية في 2020 و2021 قيمة 806 ملايين دولار".

وتمكن المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة (أونروا) والذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل في تشرين الثاني الماضي من الحصول على تعهدات متعددة السنوات (من سنتين إلى 5 سنوات) بقيمة 614 مليون دولار، واعتبرت أونروا أن تحقيق الجمع بين التعهدات سيُعادل 40% من احتياجات الميزانية الأساسية للوكالة للعام 2022.



وتُقدم "أونروا" المساعدة للاجئين فلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات "أونروا" التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

