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الإثنين، 06-12-2021 11:21 ص

تصدير 5 آلاف طن ثمار زيتون

التغير المناخي يؤثر على موسم الزيتون.. وتوقع إنتاج 22 ألف طن زيت بلدي

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الوكيل الإخباري - توقع رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون فياض الزيود إنتاج نحو 20-22 ألف طن زيت زيتون بلدي و150-160 ألف طن ثمار خلال الموسم الحالي.

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وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إن موسم الزيتون تأثر بالتغير المناخي الكبير مثل موجات الحر التي حدثت في الصيف وانخفاض كميات الأمطار وهو ما انعكس على الإنتاج.


وأضاف أن إنتاج الموسم الماضي من زيت الزيتون بلغ 27 ألف طن، أي بزيادة 5 آلاف طن عن الموسم الحالي.


وأشار الزيود إلى أن فائض الزيت في الموسم الماضي غطى النقص في الموسم الحالي حيث يقدّر استهلاك الأردن بـ22-24 ألف طن سنويا.


وبيّن أن أسعار تنكة الزيت البلدي تراوحت بين 70-80 دينارا، إذ تعتمد على العرض والطلب، فيما بقيت الأسعار مستقرة بسبب ضعف القوة الشرائية وتأثر المواطنين بجائحة كورونا.


وأوضح أنه تم تصدير نحو 5 آلاف طن ثمار زيتون خضراء لعدة جهات أبرزها سلطنة عُمان، السعودية، الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي.


وتراوحت الأسعار 55-65 قرشا للكيلو سعر لصنف الزيتون "النبالي" المحسّن الذي يستخدم للتخليل، بحسب الزيود.

 




 

 


 

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