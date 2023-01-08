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الأحد، 08-01-2023 04:59 م

التغير المناخي ينعكس سلبا على الزراعة في إربد

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الأردنية لحماية الحياة البرية في محافظة إربد عمر عودات، إن التغير المناخي الذي تشهده المحافظة انعكس سلبا على القطاع الزراعي فيها.

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واكد العودات أن هناك العديد من الحلول التي تحد من آثار التغير المناخي على مختلف هذه القطاعات، أهمها وجود المناطق الحرجية التي تشكل أهمية كبيرة للبيئة ومكوناتها، داعيا الى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي من خلال المحافظة عليه من الحرائق والاعتداءات مع العمل على زيادة الرقعة الحرجية في المحافظة وتنفيذ المشاريع التي تعمل على تأهيل تلك المناطق.


وأشار الى أهمية المحافظة على زراعة الأشجار المثمرة، خاصة الأصناف المحلية التي تمتاز بقدرتها على التكيف مع التقلبات الجوية ومقدرتها على مقاومة الآفات الزراعية.


 




 

 


 

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