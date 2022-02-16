التكافل الخيرية تحتفل بتخريج المستفيدين من برنامج اللغة الانجليزية

الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية التكافل الخيرية في بلدة النعيمة، بتخريج عدد من المشاركين في برنامج اللغة الإنجليزية المتخصص، ضمن مشروع محطة المعرفة في مركز مكاني النعيمة الذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن.

اضافة اعلان



وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج في هذه المرحلة 31 مستفيداً ضمن الفئة العمرية من 13-16 عاما بإشراف المدرب الدولي فهد العقيلي.

وبين العقيلي أن البرنامج هو أحد البرامج التدريبية المميزة التي تقدمها الجمعية ضمن مشروع محطة المعرفة في مركز مكاني النعيمة، ويستهدف بناء قدرات ومهارات اليافعين والشباب، وتمكينهم من الأدوات الداعمة المحفزة للتعلم الذاتي للغة الإنجليزية باتباع أساليب واستراتيجيات تدريب حديثة مبتكرة.