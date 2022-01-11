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الثلاثاء، 11-01-2022 07:31 م

التكافل الخيرية تُنفذ مبادرة الرسم على الكمامة

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الوكيل الاخباري - نفذت جمعية التكافل الخيرية، ضمن مشروع مركز مكاني في بلدة النعيمة، مبادرة "الرسم على الكمامة"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة نهر الأردن، وبمشاركة ميسري مركز مكاني النعيمة والأطفال المستفيدين من برامج وخدمات المركز.

وبين مشرف المبادرة، فهد العقيلي، لـ "بترا"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة التي شارك بها ما يزيد عن 100 طفل من الذكور والإناث الأردنيين واللاجئين السوريين دون سن 10 أعوام، تهدف لتشجيع الأطفال على ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، وبث روح الفرح والسعادة في نفوسهم ومشاركتهم برسم أحلامهم وتطلعاتهم لعام 2022.

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