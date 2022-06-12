التكنولوجيا بالمركز الأول محلياً في مؤشر البحث العلمي كيو اس

الوكيل الاخباري - حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الأول محليًا كأفضل جامعة حكومية أردنية في مؤشر البحث العلمي العام، حسب نتائج تقييمات مؤسسة (كيو اس) العالمية لعام 2023، لتتقدم 18 مرتبة على مستوى العالم، ولتكون ضمن قائمة الجامعات الأهم في مؤشر البحث العلمي.



وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم ،في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاحد، إن الجامعة، وضمن خطتها الاستراتيجية، تعمل على تطوير العملية البحثية والتدريسية من خلال الحصول على الاعتمادات العالمية للبرامج، وزيادة قواعد البيانات المشمولة بالدعم المالي والحوافز والتوسع في نوعية المجلات التي سيجري شمولها بدعم النشر فيها، إضافة إلى تنفيذ خطة الابتعاث، وعمل البحوث المشتركة مع مؤسسات دولية، والحصول على دعم لإنجاز مشاريع نوعية ذات أثر إيجابي على المجتمع.

اضافة اعلان