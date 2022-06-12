الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مراكز توافر مطعوم كورونا الاثنين - أسماء

الأرصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار الإثنين - تحذيرات

معرض للوسائل التعليمية بمدرسة القطرانة الثانوية للبنات

طالب من مؤتة يحصل على المرتبة الأولى بمسابقة تحدي القراءة على مستوى العالم

متحف الأردن يحتفي بالأعياد الوطنية

تأجيل أقساط شهر حزيران المستحقة للإقراض الزراعي بمناسبة عيد الأضحى

التكنولوجيا بالمركز الأول محلياً في مؤشر البحث العلمي كيو اس

الطفيلة: مركز صحي العيص يحصل على الاعتمادية للمرة الرابعة

ندوة ثقافية بعنوان شواهد تاريخية من إربد

مذكرة تعاون بين آل البيت و شركة سام لتمكين الشباب

الأحد، 12-06-2022 07:48 م

التكنولوجيا بالمركز الأول محلياً في مؤشر البحث العلمي كيو اس

620228132612789602217


الوكيل الاخباري - حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الأول محليًا كأفضل جامعة حكومية أردنية في مؤشر البحث العلمي العام، حسب نتائج تقييمات مؤسسة (كيو اس) العالمية لعام 2023، لتتقدم 18 مرتبة على مستوى العالم، ولتكون ضمن قائمة الجامعات الأهم في مؤشر البحث العلمي.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم ،في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاحد، إن الجامعة، وضمن خطتها الاستراتيجية، تعمل على تطوير العملية البحثية والتدريسية من خلال الحصول على الاعتمادات العالمية للبرامج، وزيادة قواعد البيانات المشمولة بالدعم المالي والحوافز والتوسع في نوعية المجلات التي سيجري شمولها بدعم النشر فيها، إضافة إلى تنفيذ خطة الابتعاث، وعمل البحوث المشتركة مع مؤسسات دولية، والحصول على دعم لإنجاز مشاريع نوعية ذات أثر إيجابي على المجتمع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

معرض للوسائل التعليمية بمدرسة القطرانة الثانوية للبنات

62022923742774776022

طالب من مؤتة يحصل على المرتبة الأولى بمسابقة تحدي القراءة على مستوى العالم

www

متحف الأردن يحتفي بالأعياد الوطنية

60dca7935754d

تأجيل أقساط شهر حزيران المستحقة للإقراض الزراعي بمناسبة عيد الأضحى

6202211203241550294150

الطفيلة: مركز صحي العيص يحصل على الاعتمادية للمرة الرابعة

620221021219959280250

ندوة ثقافية بعنوان شواهد تاريخية من إربد

أخبار متعلقة
520223018045399329554

اختتام يوم علمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لطلبة الدراسات العليا

520223119236781706143

تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن بجامعة العلوم والتكنولوجيا

520223019110128706030

العلوم والتكنولوجيا تطلق حملة توعوية ضد التدخين

5202223161014119117731

ورشة تعريفية بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع في العلوم والتكنولوجيا

5202218222952633865252

تمرين وهمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

5202211161530138161622

جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتور القاعود لفوزه بجائزة خليفة التربوية