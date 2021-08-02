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الإثنين، 02-08-2021 08:30 م

التمريضي الاردني يبحث استحداث برنامج الإقامة في التمريض

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الوكيل الاخباري - بحث المجلس التمريضي الاردني في اجتماع مع عدد من الخبراء والقيادات التمريضية والأكاديمية من وزارة الصحة ونقابة الممرضين وقطاع المستشفيات والجامعات الحكومية والخاصة ومركز الحسين للسرطان، استحداث برنامج الاقامة في التمريض والذي يؤول إلى الاختصاص .اضافة اعلان


وقال الأمين العام للمجلس الدكتور هاني النوافلة خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة مستشارة سمو الأميرة منى الحسين رئيس المجلس التمريضي الاردني الدكتورة رويدة المعايطة إن هذا المسار ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو الارتقاء بمهنة التمريض وتطورها لتواكب المستجدات التي اثبتت اهمية الاستثمار في الاختصاص بالتمريض، من خلال استحداث البورد الاردني في التمريض وكذلك البورد العربي في التمريض.

 




 

 


 

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