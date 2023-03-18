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السبت، 18-03-2023 06:26 م

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس جمعية التمور التعاونية الأردنية، عبد الكريم أبو صليّح، إن شركات إنتاج التمور ضمن الجناح الأردني في معرض قطر الزراعي الدولي، حققت نجاحا كبيرا خلال المعرض الذي يختتم فعالياته غدا الأحد.

وأضاف أبو صليّح في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، حيث يشارك في المعرض أن ممثلي شركات التمور الأردنية نجحوا في تعزيز عملية التسويق والترويج لتمور المجهول التي يتميز ويتفرد بها الأردن من خلال إنتاج نوعيات ذات جودة عالية وبمعايير عالمية، بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تنتج ذات الصنف من التمور.

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