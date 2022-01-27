الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 27-01-2022 01:00 م

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

التنمية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الخميس إن كوادرها، تمكنت من تأمين وإخلاء نحو 48 أسرة و5 أشخاص في مختلف مناطق المملكة وزودتها باحتياجاتها من المواد التموينية والمستلزمات الضرورية الأخرى من ملابس وأغطية.

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وبحسب غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة، فقد رفضت أسرة تسكن في خيمة غربي عمان إخلائها إلى شقة مفروشة، فيما تم تزويدها بالاحتياجات اللازمة.


وقال الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية، أشرف خريس، إنّ الوزارة عممت على جميع المديريات في الميدان بالمحافظات والألوية كافة، بضرورة التنسيق بين غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية في مركز الوزارة، والجمعيات الخيرية الفاعلة التي تقع ضمن اختصاص كل مديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أية إغاثة أو احتياجات خلال الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة.


 




 

 


 

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