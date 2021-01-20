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الأربعاء، 20-01-2021 11:16 م

التنمية:إدخال المسن الأردني الذي تقطعت به السبل بالعراق إلى دار الضيافة

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الوكيل الاخباري - حولت فرق وزارة التنمية الاجتماعية المسن الأردني الذي تقطعت به السبل في العراق، إلى دار الضيافة للمسنين، بحسب مدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور.
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وقال الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الجهات الحكومة المعنية أمنت وصول المسن الذي تقطعت به السبل في العراق، الى المملكة، وتم استقباله من قبل فريق وزارة التنمية الاجتماعية وأدخل الى دار الضيافة للمسنين، حيث ستتكفل الوزارة بنفقة اقامته بالدار.

 وأضاف الجبور، أن المسن سيخضع لفحوصات طبية شاملة، تمهيدًا لتوفير العلاج له، كما سيخضع لمجموعة من البرامج المتنوعة والتأهيل النفسي والاجتماعي من قبل أخصائيين. وأشار إلى أنه سيتم دمجه مع باقي المسنين في دار الضيافة، مؤكدًا أن الوزارة ستجري له دراسة اجتماعية.

 




 

 


 

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