الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 04:18 م

التنمية : إعطاء اللقاح لـ 197 مسنا في دور الإيواء

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وزارة التنمية الإجتماعية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس اليوم الاربعاء إن حملة تطعيم كبار السن في دور الرعاية واصلت أعمالها في ثلاث محافظات العاصمة والزرقاء وإربد حيث نفذت في دارات سمير شما ومركز سمو الاميرة منى للمسنات ودار البر لرعاية كبار السن .
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وأشار خريس الى أنه تم تطعيم ١٩٧ مسنا من اصل ٣٦٧ مسنا لغاية اليوم فيما يتبقى ١٧٠ مسنا موزعون على أربع دور في محافظة العاصمة منوهاً أنه سيتم إكمال تنفيذ اجراءات تطعيمهم خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الصحة .

وكان قد أشرف أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور بحسب بيان وصل لـ "الوكيل الإخباري" على عمليات تطعيم كبار السن في عدة محافظات في المملكة .

 




 

 


 

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