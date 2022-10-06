التنمية: الأدوية المضبوطة في أحد مراكز ذوي الإعاقة هي للعلاج الطبي

الوكيل الاخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إنها تنفذ جولات دورية منذ شهر أيلول من عام 2021 وبالشراكة مع وزارة الصحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الغذاء والدواء، وبشكل دوري على المراكز الحكومية والخاصة والتطوعية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة للكشف على الأدوية التي تصرف للمنتفعين.

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وأضافت الوزارة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه تبين في أحد المراكز خلال الأسبوع الحالي وجود أدوية متنوعة ( 28 نوع دواء) مصروفة بموجب وصفات طبية بعدد 4718 حبة دواء متراكمة زائدة عن المصروف، من بينها 5 أنواع عقاقير مدرجة خطرة مجموعها 1333 حبة، حيث أن عدد الأشخاص المنتفعين الذين تصرف لهم الأدوية هو 76 منتفعا من أصل 107 منتفعين يحصلون على هذه الأدوية بمعدل شهري يصل إلى 1000 حبة بموجب وصفات طبية.



وبناء على تقرير اللجنة، قرر وزير التنمية الاجتماعية توقيف عدد من المسؤولين المعنيين وتشكيل لجنة تحقيق وفق المقتضى القانوني.



وشكل وزير التنمية الاجتماعية بتاريخ 26 أيلول من عام 2021 لجنة الزيارات الميدانية للمراكز بخصوص الأدوية بهدف الكشف على الأدوية المصروفة للمنتفعين داخل هذه المراكز الإيوائية الحكومية والخاصة والمكونة من عدد من المؤسسات المعنية بهذا المجال، وحدد الوزير مهام اللجنة برفع تقرير عن كل زيارة يتم إجراؤها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة.



