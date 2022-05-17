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الثلاثاء، 17-05-2022 06:50 م

التنمية الاجتماعية تتفقد احتياجات الفئات الفقيرة في الجفر

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 الوكيل الاخباري - تفقد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الدكتور برق الضمور، اليوم الثلاثاء، الواقع التنموي في منطقة الجفر.

والتقى الدكتور الضمور، خلال الجولة، أبناء المجتمع المحلي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم ضمن نطاق اختصاص الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهدها ومن خلال المتابعة الميدانية؛ لتحسين المستوى المعيشي للفئات الفقيرة في الجفر، من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي تخلق فرص العمل وتشغل الشباب وتوفر الدخل للأسر المنتجة.

وبين الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تفقد أوضاع المواطنين في المناطق النائية والفقيرة في مختلف أنحاء المملكة، والاطلاع إلى احتياجاتهم وتلمس همومهم، وتقديم المساعدة لهم؛ فقد تم تنفيذ زيارة ميدانية إلى منطقة الجفر؛ بهدف الاطلاع الى احتياجات الفئات الفقيرة والمحتاجة، والاستماع إلى ملاحظاتها؛ وتقديم العون لها ضمن البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة.

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