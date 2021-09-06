التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر آب الماضي

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر آب الماضي، والتي رصدت فيه أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.

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