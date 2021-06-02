التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر أيار الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير شهر أيار الماضي، والذي تضمن الخدمات، والإجراءات، والزيارات الرقابية والتتبعية التي نفذتها بمختلف مديرياتها في المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس في بيان وصل " الوكيل الإخباري " ،اليوم الأربعاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات، والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها، بالأرقام ونوع الخدمة.



ووفقًا للتقرير، استقبلت مديريات الوزارة 120 طلبًا لترخيص حضانات، وجرى إغلاق 9 حضانات، وإنذار 8 ، إضافة إلى إجراء 139 معاملة احتضان، و17 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج من دور الرعاية 17 طفلًا، و3 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، واجراء 725 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، اذ دخل إليها 232 حدثًا خلال شهر نيسان الماضي.



وأوضح التقرير، أن مديرية مكافحة التسول اجرت 374 حملة، ضبط خلالها 1107 متسولين، فيما لم يتم اجراء أي دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي اعاقة في مراكز الرعاية، و1228 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصاريح العمل.



وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 80 طلبا، وجرى استقبال 55 طلبًا لصيانة مساكن، وبناء 30 مسكنا لأسر فقيرة، و264 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية.



وأضاف التقرير، أن مديريات الوزارة قدمت المساعدات النقدية لنحو 37672 أسرة، فيما استفادت 30530 أسرة من المساعدات العينية، واجراء 2321 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و 66 دراسة لغاية الاعفاء من نفقات العلاج، و40 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وبلغ عدد الزيارات التتبعية التي قامت بها أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والاعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية وأحداث 790 زيارة.



وبلغ عدد طلبات تأسيس جمعيات خيرية 97 ، وتشكيل هيئات ادارية مؤقتة لنحو 28 جمعية، فيما تقدمت 121 جمعية بطلبات الحصول على دعم، وتقديم 20 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، وإجراء 43 دراسة لأسر منتجة.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، أنه جرى تسجيل 20 جمعية، وحل 51 ، و10 جمعيات انضمت لعضوية الاتحاد، والموافقة على 23 أنظمة أساسية معدلة، و10 جمعيات جرى الموافقة لها على الحصول على التمويل الأجنبي.

ووفقًا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر أيار، فبلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 1003 أسر، فيما جرى ايقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 314، اضافة الى تخفيض المعونة الشهرية المتكررة عن 112 أسرة.



فيما بلغ عدد الأسر الجديدة في برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" 198 أسرة، 52875 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3"، واستفادت 2396 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة، و16 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و32 أسرة جديدة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



وقدمت 112 أسرة تظلما و استفسارات لبرنامج الدعم التكميلي "تكافل 1"، و 373 تظلما و استفسارات لبرنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3".

