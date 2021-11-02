التنمية الاجتماعية تضبط 1064 متسولا خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر تشرين الأول الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزيارتها الرقابية بمختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان



وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الثلاثاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وبحسب التقرير، قدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لـ 5767 أسرة، فيما استفادت 3140 أسرة من المساعدات العينية، وتم إجراء 3994 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و80 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و17 دراسة لتسوية حقوق الورثة.



وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 90 طلبًا، وجرى استقبال 67 طلبًا لصيانة مساكن، وبناء 7 مساكن وصيانة 6 مساكن للأسر الفقيرة، وإجراء 39 دراسة لأسر منتجة.



واستقبلت مديريات الوزارة 94 طلبًا لترخيص حضانات، وأغلقت 15 حضانة، وأنذرت 8 أخرى، كما استقبلت الشهر الماضي 61 طلبا لغاية الاحتضان، وأجرت 39 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 39 طفلًا.



واستقبلت 10 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجرت 56 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي الاحتياجات في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث، 682 زيارة تتبعية، وتم استقبال طلبين لترخيص دور رعاية إيوائية، وانذار 5 مراكز للأشخاص ذوي الاحتياجات، وإغلاق مركز آخر.



وبين التقرير أن مديريات الوزارة استقبلت 41 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 28 جمعية خيرية، فيما تقدمت 56 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و23 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، و240 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و36240 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.



و ضبطت مديرية مكافحة التسول 1064 متسولا، وأجرت 426 حملة، وضبطت 5 مسخرين، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 2665 دينارًا، وأجرت الوزارة 689 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 198 حدثًا خلال شهر أيلول الماضي، كما أجرت 691 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصاريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، إنه جرى تسجيل 29 جمعية، وحل 23، و8 جمعيات انضمت لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 60 نظاما أساسيا معدلا، والموافقة لـ 19 جمعية للحصول على التمويل الأجنبي.



ووفقًا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر تشرين الأول، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة 1280 أسرة، فيما جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1190 أسرة، إضافة إلى تخفيض المعونة الشهرية المتكررة لـ 87 أسرة.



واستفادت 778 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و129 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و11 أسرة جديدة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

