الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تنفي قطع الغاز الطبيعي عن بولندا

ألمانيا : الحكومة توافق على إرسال دبابات إلى أوكرانيا

زكاة الطفيلة ومركز زها الثقافي ينظمان حفل افطار للأيتام

الامن العام : العثور على 3 قنابل قديمة

بيان صادر عن صندوق المعونة بشأن المعونة الشهرية

الكشف عن موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية

ولي العهد والأمير هاشم في بيت الرمان بجبل عمان - فيديو

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

وزير الزراعة يؤكد استمرار دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية

التنمية الاجتماعية : تغليظ العقوبات سيحد من أشكال التسول الجديدة

الثلاثاء، 26-04-2022 09:01 م

التنمية الاجتماعية : تغليظ العقوبات سيحد من أشكال التسول الجديدة

420222118434290982705


 الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب الثلاثاء، إن تغليظ العقوبات على أفعال التسول ستحد من ظهور أشكال جديدة.

وأعتبر كلوب تغليظ العقوبات على أفعال التسول بمثابة خطوة رائعة أقدم عليها مجلس النواب في ظل الحاجة الضرورية لها.

وأضاف كلوب لقناة المملكة إن العقوبات يجب أن تغلظ في ظل ارتفاع نسبة التكرار في الأعوام الماضية، ما يعني أن “المتسول أصبح يأمن العقوبات التي تطبق عليه”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220222125737382169409

الامن العام : العثور على 3 قنابل قديمة

420222411628109849242

بيان صادر عن صندوق المعونة بشأن المعونة الشهرية

42022212195781571644

الكشف عن موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية

www

ولي العهد والأمير هاشم في بيت الرمان بجبل عمان - فيديو

w

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

1

وزير الزراعة يؤكد استمرار دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية

أخبار متعلقة
w

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

220221919321962762919

فرق مكافحة التسول تضبط متسولا مكررا ينتحل صفة عامل وطن

1202220213214745990326

لقاء ببلدية كفرنجة يبحث أهمية دور الشباب بالتنمية

140228

ضبط 820 متسولا الشهر الماضي

120222384132918552839

توزيع بطاقات غذائية على 30 ألف أسرة خلال شهر رمضان

42022318132326259684

توزيع طرود غذائية بقيمة 100 ألف دينار على اسر اردنية