التنمية الاجتماعية : تغليظ العقوبات سيحد من أشكال التسول الجديدة

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب الثلاثاء، إن تغليظ العقوبات على أفعال التسول ستحد من ظهور أشكال جديدة.



وأعتبر كلوب تغليظ العقوبات على أفعال التسول بمثابة خطوة رائعة أقدم عليها مجلس النواب في ظل الحاجة الضرورية لها.



وأضاف كلوب لقناة المملكة إن العقوبات يجب أن تغلظ في ظل ارتفاع نسبة التكرار في الأعوام الماضية، ما يعني أن “المتسول أصبح يأمن العقوبات التي تطبق عليه”.

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