التنمية الاجتماعية: تقديم مساعدات لأسر في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان فريقا منها زار الاسرة في منطقة الاغوار الشمالية ،والتي تم الاشارة اليها في احد المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وأجرى دراسة لاوضاعها وقدمت التوصيات اللازمة بشأنها.

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وستجري الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والرسمية الشريكة تقديم المساعدات اللازمة لهم وتزويدهم باحتياجاتهم المنزلية كما سيتم المتابعة.



ودعا الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس المواطنين ووسائل الاعلام التعاون والتنسيق فيما ينشر من معلومات في الحالات المشابهة ليتسنى للوزارة دراسة أوضاعها وتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لها.

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