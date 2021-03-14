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الأحد، 14-03-2021 02:44 م

لمواجهة كورونا

التنمية الاجتماعية : زيادة إجراءات الوقاية داخل الدور الإيوائية

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وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - أصدر وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح  اليوم الاحد ، تعميما الى كافة مديريات الوزارة خاصة التي تشرف على الدور الايوائية  التابعة للوزارة وفي القطاع الخاص ، بمختلف مهامها الى زيادة اجراءات الحماية والوقاية داخل هذه الدور ، حيث كلف المدراء المعنيون بمتابعة والاشراف على تنفيذها حسب الاصول وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وتشمل هذه الاجراءات، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، مراجعة قواعد الصحة والسلامة العامة المتعلقة بالنظافة الشخصية ونظافة الملابس والاغطية  والاسّرة وتعقيمها بشكل دوري ومستمر وكلما اقتضت الحاجة واخذ العلامات الحيوية للمنتفعين ،والتأكيد على الطهاة في تلك الدور بمراعاة قواعد  الصحة والسلامة العامة اثناء اعداد وتحضير وجبات الطعام وفي طريقة حفظ المواد الغذائية وتعقيم كافة الادوات المستعملة اضافة الى وضع مواد التعقيم في كافة انحاء الدور والمراكز .

كما شدد تعميم الوزير على التأكد من جاهزية جميع الاجهزة الخاصة بانظمة الحريق وجاهزية انظمة الكاميرات داخل المراكز والدور والتأكد من تعقيم خزانات المياه دوريا وصلاحية مياه الشرب الخاصة بالمنتفعين .

كما اشار التعميم الى الالتزام بتعليمات ضبط العدوى والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة مع التأكيد على الالتزام بجميع الاجراءات والتعاميم السابقة المتعلقة بسلامة وصحة المنتفعين.

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