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الإثنين، 26-10-2020 02:57 م

علامة زرقاء على الصفحة

التنمية الاجتماعية : صفحات مزورة وسنلاحقهم قانونيا

وزارة
وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أن الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الخاص بها، تحتوي على علامة زرقاء ،وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري".

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ولفتت الـــوزارة، أن اية بيانات رسمية أو معلومات موثقة هي فقط من خلال بياناتها الصحفية ومواقعها الالكترونية، منوهة وجود صفحات وهمية باسمها.

 

وشدّدت على الملاحقة القانونية والقضائية، للقائمين على تلك الصفحات .


لمعرفة الصفحة الرسمية لموقع وزارة التنمية الاجتماعية على صفحات التواصل الاجتماعي أنقر (Facebook) .

 

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