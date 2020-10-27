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الثلاثاء، 27-10-2020 09:51 ص

خط ساخن للإبلاغ عن المتسوّلين

التنمية الاجتماعية للوكيل : متسولون يبيعون ما يحصلون عليه ونحذر

تسول
تعبيرية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - حــذّر مــدير مديريّـة مكافحة التسوّل في وزارة التنميّة الاجتماعيّــة ، ماهر كلوب، الأردنييــن من اتباع متسولين شكل جديد لغايات الحصول على المال .

ولفت كلــوب، الثلاثاء في حديث خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أن هنالك العديد من المتسوّلين ، يتواجـــدون أمام معاصــر الزيتـــون ، لاعتباره موسم لقطافه ، طالبين من أصحاب المعاصر أو مرتاديها تزويدهم بالـــزيت.

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وأوضـــح أنه بعد حصولهم عليه-الزيت- يقـــومون ببيعه بأسعار رمزيّــة .


وأشار إلى استغلال المتسوّلين مواسم معينة ، لغايات تحقيــق أهدافهم في الحصول على المال أو مواد عينيّة، لبيعها لاحقا.

 

أمام محطات المحروقات 
وفي سياق منفـــصل، نوه أنّ هنالك العديد من المتسوّلين خاصة الأطفال ، يتواجدون في محطات المحروقات لطلب الحصول على وقود ، كالكاز أو البنزين.

"يتم وضع الوقود فــي عبوّات خاصة ، ليُصار إلى بيعها بأسعار زهيدة"، وفق كلوب.

 

وعوّل على وعــي المواطن، حيال ذلك ، مشدّدا على أهمية تكاتف الجهود ، في سبيل الحدّ من ظاهرة التسوّل التي باتت تؤرّق المجتمع الأردني .

 

ودعا كلوب الأردنيين ، التواصل من خلال الخط الساخن للوزارة، للإبــلاغ عن المتسوّلين ، أيّا كان مكان تواجدهم ، وذلك على رقم: 

0798518274

 

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