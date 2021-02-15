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الإثنين، 15-02-2021 01:16 م

بالتعاون مع الحكام الاداريين

التنمية الاجتماعية : مديرياتنا جاهزة للمنخفض

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وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديريات التنمية الاجتماعية ومكاتب صندوق المعونة الوطنية في المحافظات والالوية عن جاهزية غرف عملياتهما لمواجهة الحالة الجوية المقبلة.

وقالت الوزارة ،في بيان صحافي صدر عن مكتبها الاعلامي  اليوم الاثنين ، وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه ، إنها تعمل وفق خطتها التي اعدتها لمواجهة فصل الشتاء لمواجهة الحالات الطارئة للمواطنين بالتعاون مع الحكام الاداريين في مختلف المناطق. 

واشار البيان ان مديريات التنمية ومكاتب صندوق المعونة الوطنية بالمحافظات والالوية تنسقان مع الحكام الاداريين من خلال غرف الطوارئ  لمسح الاحتياجات المطلوبة خلال الاحوال الجوية المقبلة  وتقديم يد العون للاسر التي قد تتضرر من الاحوال الجوية - لا قدر الله - .

وبينت الوزارة أن لجنة الطوارئ المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة وتقييم أوضاع دور الرعاية الإيوائية التابعة للوزارة تحسبا لأي طارئ قد يحدث بسبب الاحوال الجوية.

واشارت في بيانها ان خطة الطوارئ تتضمن توفير كافة احتياجات دور الرعاية والحماية الايوائية التابعة للوزارة وتأمين التزاماتها من أغذية ومحروقات ومواد تموينية واغاثية على مدار الساعة، اضافة الى توفر المناوبين والاطباء والمعالجين فضلا عن توفر مواد التعقيم ووسائل الحماية الشخصية .

ولفتت الوزارة الى انها وبالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وضمن إطار المسؤولية المجتمعية نظمت اليات للتعاون مع الوزارة خلال الظروف الجوية السائدة  وتقديم المساعدة كلما استدعت الحاجة.

وقد أوعز وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ، إلى كافة غرف العمليات والفرق المساندة  في مديريات التنمية الاجتماعية و مكاتب صندوق المعونة الوطنية في المحافظات، لرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ في كافة المحافظات، وفق البيان .

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