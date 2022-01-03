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الإثنين، 03-01-2022 08:42 م

التنمية الاجتماعية: معونة فصل الشتاء قيد التحويل لجميع الأسر المنتفعة

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 الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور،الاثنين، إن الأسر المستفيدة شهريا من صندوق المعونة الوطنية "برنامج المعونات الشهرية المالية المتكررة" يصل إلى 107 آلاف أسرة بموازنة إجمالية مقدراها 100 مليون دينار سنويا.

وأضاف الضمور في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" إن المعونة العامة من 50-200 دينار، فيما رعاية الاعاقات تختلف من 20-80 دينار والحالات الانسانية وهذه تقدر حسب ظرف الأسرة وحسب ما هو الظرف الموجود الذي يستدعي صرف المعونة في حدود 45- 80 دينار.

وفيما يتعلق بأبناء قطاع غزة أكد الضمور أنهم استفادوا من برامج عام 2020 مثل برامج عمال المياومة، ولكنهم غير مستفيدين الآن من برامج صندوق المعونة الوطنية كون برامج الصندوق موجهة للمواطنين الذين يحملون الرقم الوطني.

وفي حديثه عن معونة فصل الشتاء قال الضمور إن هذه المعونة دأب الصندوق على صرفها للأسر المستفيدة من الصندوق خلال السنوات الماضية وتتراوح من 20-45 دينار تصرف لمرة واحدة عادة في نهاية العام كما تم الان الموافقة عليها لصرفها لهذه الاسرة بقيمة 3 مليون و250 ألف تضاف على فاتورة المعونة الاجمالية .

"الان نحن في طور تحويلهم (معونة فصل الشتاء) للمنتفعين بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف هذه المعونة، حيث وصل صندوق المعونة اليوم إلى الاتمتة لكافة عمليات التسليم عن طريق محافظ إلكترونية وبطاقات صراف آلي" وفق الضمور . 

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