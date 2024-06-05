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الأربعاء، 05-06-2024 03:02 م

التنمية الاجتماعية: يحتاج الأردن لأكثر من 44 ألف حضانة إضافية

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الأربعاء، إنّ العناية والاستثمار بقطاع الطفولة المبكرة، ووجود أماكن أمنة وصحيّة للأطفال يعتبر أولوية لدى الأمهات العاملات، ويسهم بصورة أساسية في مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال فعالية "توفير خدمات رعاية أطفال آمنة وجيدة للمرأة العاملة في الأردن"، التي ينظمها البنك الدولي، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، ونائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو، وعدد من الخبراء وممثلي القطاع الخاص والهيئات الوطنية والدولية.

وأكدّت بني مصطفى على أنّ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ركّزت على زيادة فرص مشاركة المرأة الاقتصادية، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك المعظم في حزيران من العام 2022، وأصبح قطاع المرأة واحداً من 16 قطاع يتم متابعتها على نظام متابعة الأداء والانجاز الحكومي، وهناك تقرير شهري لقياس مدى التقدّم في تنفيذ الرؤية.

وأشارت إلى أنّ الأردن حقق نتائج هامة في برنامج المشرق وكان قصة نجاح بما حققه على صعيد البيئة الممكّنة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ وقطاع الحضانات من ضمن الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تعديل النظام الخاص بالحضانات، بهدف تبسيط الاجراءات والتخفيف من بعض الاشتراطات المسبقة، واستحداث خدمة أماكن الانتظار للأطفال لغاية 9 سنوات، بحيث يشجّع على توفير أماكن آمنة للأطفال خلال فترة انتظارهم لأمهاتهم، وقد انتقلنا من خلال هذا النظام من الترخيص إلى خدمة التسجيل والرقابة اللاحقة على الحضانات.

وأضافت، أنّ الوتيرة متسارعة لإنشاء مزيد من الحضانات، فبحسب البنك الدولي يحتاج الأردن إلى ما يزيد على 44,000 حضانة إضافية لاستيعاب أعداد الأطفال في سن الحضانة، كما قـد يخلـق التوسـع فـي تقديـم خدمـات رعايـة الأطفال الرسـمية مـا لا يقـل عـن 100 ألـف وظيفـة فـي قطـاع الرعايـة مدفوعـة الأجر، وبالتالـي يفيـد النسـاء الباحثـات عـن فـرص عمـل، وفي الأردن حوالي 77 % يعملن في القطاع الرعائي، و 40 % من النساء ترغب في العمل الرعائي.

 




 

 


 

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