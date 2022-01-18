التنمية: تأمين عمل ومسكن لمواطن كان يقيم في باص - صور

الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أنه تم تأمين عمل ومكان إقامة للمواطن الذي كان يقيم في باص. اضافة اعلان





وقال المفلح عبر تويتر، "من لا يشكر الناس لا يشكر الله بالتنسيق مع مركز إيواء للتربية الخاصة تم تأمين عمل له ومكان للإقامة بدلا من أقامته بالباص".



كل الشكر للقائمين على المركز والشكر لمقدم التقرير pic.twitter.com/rBCRUzEpLK من لا يشكر الناس لا يشكر الله بالتنسيق مع مركز إيواء للتربية الخاصة تم تأمين عمل له ومكان للإقامة بدل من اقامتة بالباصكل الشكر للقائمين على المركز والشكر لمقدم التقرير https://t.co/wvVAu8TYMh January 18, 2022









