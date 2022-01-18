التنمية: تأمين عمل ومسكن لمواطن كان يقيم في باص - صور

الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أنه تم تأمين عمل ومكان إقامة للمواطن الذي كان يقيم في باص.
وقال المفلح عبر تويتر، "من لا يشكر الناس لا يشكر الله بالتنسيق مع مركز إيواء للتربية الخاصة تم تأمين عمل له ومكان للإقامة بدلا من أقامته بالباص".
من لا يشكر الناس لا يشكر الله بالتنسيق مع مركز إيواء للتربية الخاصة تم تأمين عمل له ومكان للإقامة بدل من اقامتة بالباص— Ayman Mufleh (@Aymanmufleh) January 18, 2022
كل الشكر للقائمين على المركز والشكر لمقدم التقرير https://t.co/wvVAu8TYMh pic.twitter.com/rBCRUzEpLK