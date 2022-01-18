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الثلاثاء، 18-01-2022 03:52 م

التنمية: تأمين عمل ومسكن لمواطن كان يقيم في باص - صور

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أنه تم تأمين عمل ومكان إقامة للمواطن الذي كان يقيم في باص.اضافة اعلان


وقال المفلح عبر تويتر، "من لا يشكر الناس لا يشكر الله بالتنسيق مع مركز إيواء للتربية الخاصة تم تأمين عمل له ومكان للإقامة بدلا من أقامته بالباص".

 

 

 



 




 

 


 

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