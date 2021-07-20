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الثلاثاء، 20-07-2021 04:32 م

التنمية تؤكد أهمية الوقوف على واقع احتياجات الأطفال الأيتام

التنمية


الوكيل الإخباري - زار أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، اليوم الثلاثاء، مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام، وهنأ الأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أكد الضمور ضرورة الوقوف على واقع احتياجات الأطفال الأيتام، لافتا الى أن الوزارة مستمرة في تقديم الرعاية البديلة واللاحقة للأيتام وفاقدي السند الأسري، وفق برامج منظمة وتلبي احتياجات الأطفال ونموهم سلوكيا ومعرفيا.


وقدم الضمور خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير مديرية تنمية شرق عمان يعقوب الجوالدة، بحضور مديرة مؤسسة الحسين الاجتماعية أمل الريحاني، المعايدات لجميع الأطفال في البيوت الأسرية و قسم حديثي الولادة، والأمهات في المؤسسة، مثلما قاموا بتوزيع الهدايا عليهم .

 




 

 


 

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