الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 01:59 م

التنمية تستقبل مراجعيها اعتبارا من الاحد المقبل

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن عودة استقبال المراجعين في مركز الوزارة اعتبارا من يوم الاحد ، الموافق الثامن عشر من الشهر الحالي .
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ووفقا للناطق الاعلامي باسم الوزارة اشرف خريس فان مركز الوزارة سيستقبل المراجعين اعتبارا من يوم الاحد المقبل وفي الاوقات التالية : 
من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.

واشار الناطق الاعلامي الى ان كافة المعاملات ستنفذ من خلال مكتب خدمة الجمهور، بعد المرور بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ومنع دخول وتجول المراجعين الى داخل المبنى، اضافة الى موظفي الوزارة في الميدان  الا من يتم التنسيق بشأنهم من قبل مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة ، وذلك منعا للاختلاط والحد من انتشار الفيروس.


 

 




 

 


 

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