التنمية تشارك في اليوم العالمي للعمل الإنساني

الوكيل الاخباري - يحتفل العالم اليوم الجمعة، باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس/آب من كل عام، ويأتي الاحتفال في هذا العام تحت شعار " يد واحدة لا تصفق".



وينظم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حملة اليوم العالمي للعمل الإنساني، و في كل عام، ويركز اليوم العالمي للعمل الإنساني على موضوع ما، يتم من خلاله جمع الشركاء في جميع أنحاء النظام الإنساني للدفاع عن بقاء ورفاهية وكرامة المتضررين من الأزمات، وللحفاظ على سلامة وأمن عمال الإغاثة، وفي العام الحالي تم أظهار أهمية وفعالية وتأثير العمل الإنساني.



وقدم وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وكافة العاملين في الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، التحية والتقدير لجميع العاملين في القطاع الخيري والإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً.

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