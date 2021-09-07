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الثلاثاء، 07-09-2021 04:27 م

التنمية تضبط متسولين اثنين فاق مجموع رواتبهما الـ ١٤٠٠ دينار شهريا

متسول


الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في العاصمة عمان خلال (شهر اب) متسولا يتقاضى راتبا شهريا من الضمان الاجتماعي بقيمة 787 دينارا ويمتلك سيارة ركوب خصوصي.

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كما ضبطت الكوادر متسولا آخر لديه راتب شهري مقداره 706 ويمتلك سيارتان إحداهما سيارة نقل مشترك والأخرى سيارة خصوصي وجرى تسليمهما وفق الأصول لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.


وتهيب وزارة التنمية الاجتماعية بالمواطنين بأن يكونوا شركاء لها في محاربة هذه الآفة بعدم تقديم أية مبالغ مالية للمتسولين.

 

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