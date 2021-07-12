التنمية تضبط مسخرين لزوجاتهم وأطفالهم في أعمال التسول

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عددا من مسخري المتسولين من بينهم مقيمين من جنسيات عربية.

اضافة اعلان



وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي اليوم الاثنين ان كوادرها ضبطت عددا من المسخرين احدهم يجبر زوجته على التسول واخر يجبر اطفاله على التسول وجمع المال له ، اضافة الى مسخر يستخدم طفلين احدهما من عمر 35 يوما والاخر عمره سنة ونصف وذلك في اعمال التسول لاستدرارج عواطف الناس بغية الحصول على المال.

واشار البيان الى انه تم تحويلهم الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم وفقا لقانون العقوبات الساري المفعول .



وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح شكل لجنة وطنية تمثل عددا من الوزارات والمؤسسات لايجاد حلول واقعية ومرنة لظاهرة التسول .



اللجنة التي يترأسها امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والادارة المحلية والعدل والمجلس القضائي وامانة عمان ومديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة والمركز الوطني لحقوق الانسان، حيث تباشر اعمالها لدراسة مقترحات وايجاد حلول جذرية للحد من اعمال التسول في مختلف مناطق المملكة.



وأكدت الوزارة ان ظاهرة التسول مشكلة تستلزم حلولا قانونية وواقعية وزيادة في الوعي لدى المواطن بعدم التعاطف مع هذه الفئات من المتسولين ، اضافة الى تضافر جهود كافة المؤسسات ذات العلاقة لمحاربة هذه الافة مشددة على اهمية الوصول الى حلول حولها واجراءات قابلة للتطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة.



واعتبرت ايضا ان ايجاد الحلول تستلزم تكاتف جميع الجهود الوطنية من مختلف المؤسسات لايجاد تشريعات ناظمة للحد من هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات بحق من يمتهنها ، فضلا عن ايجاد اجراءات ادارية وقانونية تمكن جهات التنفيذ من مكافحة كل الاشكال والوسائل التي يستخدمها المتسولين،واوضحت الوزارة ان الجهود الكبيرة التي بذلتها تحتاج البناء عليها وتطوير اليات العمل للحد من هذه الافة المجتمعية .