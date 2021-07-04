التنمية تضبط 1464 متسولاً في حزيران الماضي.. صور

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير شهر حزيران الماضي، تضمن الخدمات والاجراءات والزيارات الرقابية والتتبعية التي نفذتها الوزارة بمختلف مديرياتها في المملكة.

اضافة اعلان



وقال الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس في بيان وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه ،اليوم الأحد، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.



وأضاف التقرير، ان مديريات الوزارة استقبلت 90 طلبًا لترخيص حضانات، وتم إغلاق 15 حضانة، وانذار 20 ، واستقبال 120 طلب احتضان، وإجراء 8 دراسات تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج من دور الرعاية 11 طفلًا.



كما استقبلت 15 طلبًا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجرت 27 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي اعاقة في مراكز الرعاية، وبلغ عدد الزيارات التتبعية التي قامت بها أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والاعاقات والجمعيات وتعزيز الانتاجية والأحداث 937 زيارة.



وأوضح التقرير، ان مديريات الوزارة استقبلت 29 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وتشكيل هيئات ادارية مؤقتة لنحو 56 جمعية خيرية، فيما تقدمت 121 جمعية بطلبات الحصول على دعم، وتقديم 174 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و274 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية.



وأجرت الوزارة 550 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، اذ دخل إليها 189 حدثًا خلال شهر حزيران الماضي، فيما أجرت مديرية مكافحة التسول 368 حملة، ضبط خلالها 1464 متسولًا، وأجريت 1954 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، قال خريس، انه جرى تسجيل 21 جمعية، وحل 48 ، فيما انضمت 25 جمعية لعضوية اتحاد، وتمت الموافقة على 48 نظاما أساسيا معدلا، وتمت الموافقة لـ14 جمعية للحصول على التمويل الأجنبي.













