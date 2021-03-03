التنمية : تطعيم 197 مسنا ضد كورونا في دور الإيواء

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس اليوم الاربعاء، إن حملة تطعيم كبار السن في دور الرعاية واصلت أعمالها في ثلاث محافظات العاصمة والزرقاء وإربد حيث نفذت في دارات سمير شما ومركز سمو الاميرة منى للمسنات ودار البر لرعاية كبار السن .وأشار خريس ، بحسب بيان وصل لـ "الوكيل الإخباري"، الى أنه تم تطعيم ١٩٧ مسنا من اصل ٣٦٧ مسنا لغاية اليوم فيما يتبقى ١٧٠ مسنا موزعين على أربع دور في محافظة العاصمة منوهاً أنه سيتم إكمال تنفيذ اجراءات تطعيمهم خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الصحة .وكان أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور ، قد أشرف على عمليات تطعيم كبار السن في عدة محافظات في المملكة .