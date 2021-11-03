التنمية تعد مسودة قانون العمل الاجتماعي الجديد

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة اعداد ودراسة مسودة مشروع قانون العمل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، سبل اصدار قانون جديد وعصري يواكب المتغيرات التي طرأت على بيئة العمل التنموي والاجتماعي.



وقال رئيس لجنة العمل أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن تشكيل اللجنة يأتي إيمانا بأهمية تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارة والمرنة في التعامل مع مختلف القضايا والظواهر الاجتماعية التي طرأت على المجتمع.

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